جلسة تصوير "جريئة" لـ ملك قورة.. والجمهور يغازلها (صور)

"الزمالك في القلب".. مدحت العدل يدعم لاعبي ومجلس إدارة النادي قبل مباراته

تصدر التريند بعد تصريحاته عن زواجه 5 مرات.. 20 صورة للنجم حسين فهمي

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة ملك قورة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ملك صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الورد وأحمر الشفاه"

وظهرت ملك بإطلالة جريئة على "انستجرام"، لـ تنال الصور اعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى وأرق حاجة شوفتها"، "قمر وملكة وجميلة"، "لوكا دائما متألق"، "حلوة وجميلة".

View this post on Instagram A post shared by Malak Koura | ملك قوره (@malak_koura)

وكانت آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي، وعرض في شهر يوليو 2024.

يذكر أن، الفنانة ملك قورة تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "جريمة منتصف الليل" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عبد العزيز، رانيا يوسف، صلاح عبداالله، عفاف شعيب، محمد عز، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

اقرأ أيضا..

"Emilia Pérez" ينضم لقائمة الأفلام الأكثر ترشيحًا في تاريخ جوائز الأوسكار

"الزمالك في القلب".. مدحت العدل يدعم لاعبي ومجلس إدارة النادي قبل مباراته مع بيراميدز