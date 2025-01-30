ياسمينا العبد تحتفل بنجاح مسرحية "بني آدم" في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة الشابة، ياسمينا العبد بنجاح مسرحية "بني آدم" التي يتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وسط إقبال جماهيري كبير.

ونشرت ياسمينا صور ومقاطع فيديوهات من كواليس المسرحية عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وكتبت: "قضيت وقتًا ممتعًا في الجميلة الرياض، مع أحلى فريق عمل، أيام قليلة باقية".

وتدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي، حول الأب ناجي وابنته فرح اللذان يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، وبينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهما تكشف له جانبًا آخر من البشر لم يعرفه من قبل، ويشارك ببطولة المسرحية كل من إيمان السيد، أسيل عمران، محمد جمعة، وتعرض في الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير المقبل.

يذكر أن، ياسمينا العبد تشارك في مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، أحمد صلاح السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ثراء جبيل، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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