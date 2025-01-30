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مي فاروق تطرح بوسترات ألبومها الجديد "تاريخي".. ومحمد العمروسي يدعمها

07:51 م الخميس 30 يناير 2025
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    بوستر ألبوم مي فاروق الجديد تاريخي
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    مي فاروق
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    صناع ألبوم تاريخي لمي فاروق
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كتب - معتز عباس:

طرحت المطربة مي فاروق، بوسترات ألبومها الغنائي الجديد "تاريخي"، المقرر طرحه يوم السبت الموافق 1 فبراير.

نشرت مي بوسترات الألبوم عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: قريبًا .. ميِّزني، الأغنية رقم ٣ من ألبومي الجديد "تاريخي"، السبت ١ فبراير على جميع المنصات الرقمية".

وحرص زوجها الفنان محمد العمروسي على دعم مي فاروق، وكتب تعليقا:"إن شاء الله نجاح كبير يا حبيبتي ربنا يفرح قلبك".

يُذكر أن مي فاروق احتفلت بزفافها على الفنان محمد العمروسي يوم 2 يناير 2025، وسط حضور عدد من النجوم. وتُعد هذه الزيجة الثانية لها بعد زيجتها الأولى التي أنجبت منها ولدًا وبنتًا.

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مي فاروق المطربة مي فاروق ألبوم مي فاروق الجديد الألبوم الغنائي تاريخي محمد العمروسي يدعم مي فاروق مي فاروق على انستجرام
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