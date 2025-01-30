دوللي شاهين مع ابنتها تروج لكتابها "هودو" ضمن فعاليات معرض الكتاب

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة دوللي شاهين، الترويج لروايتها الجديدة "هودو" بالتعاون مع الكاتب محمد المخزنجي، والتي صدرت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 هذا العام.

ونشرت دوللي شاهين صور من داخل جلسة توقيع كتابها "هودو" عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت بالصور مع ابنتها وسط عدد كبير من القراء والمعجبين الذين حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية معها.

وكتبت دوللي شاهين: "قد إيه سعيدة وفخورة في نفس الوقت، قد إيه خطوة مهمة في حياتي، قد ايه نجاحي مهما كان صغير أو كبير بيأذي ناس وبيأرق منامهم، بس الحمد لله فيه ناس كتير بتحبني بجد وواقفة في ضهري وبيسعدهم نجاحي وبيدعموني، بشكر كل الناس اللي هنتني ودعمتني خاصة كل الأصدقاء الصحفيين اللي شرفوني في توقيع كتابي".

وتابعت: "وطبعًا المهرج مؤمن يوسف صاحب الفكرة دي وداعمها الأكبر، وبنتي القمر اللي جنبي في كل خطوة وأخيرًا وليس أخرًا الكاتب الكبير اللي وثق فيا وآمن بموهبتي وربط اسمه باسمي في واحد بالنسبة لي من أهم أعمال حياتي الأستاذ محمد المخزنجي، بحبكم من كل قلبي وكل خطوة بعملها الفضل بعد ربنا ليكم".

وتواصل الفنانة دوللي شاهين طرح عدد من الأغاني عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها أغنية بعنوان "روح زورن" وتقترب من تخطي حاجز المليون مشاهدة.

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