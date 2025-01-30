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بعد انتهاء "موضوع عائلي 3".. رانيا يوسف تحتفل بنجاح المسلسل بكواليس جديدة

07:04 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رانيا يوسف وماجد الكدواني
  • عرض 8 صورة
    رانيا يوسف وماجد الكدواني من كواليس التصوير
  • عرض 8 صورة
    رانيا يوسف مع فريق عمل مسلسل موضوع عائلي
  • عرض 8 صورة
    رانيا يوسف مع المخرج أحمد الجندي
  • عرض 8 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 8 صورة
    رانيا يوسف من كواليس موضوع عائلي 3
  • عرض 8 صورة
    رانيا يوسف وماجد الكدواني من كواليس مسلسل موضوع عائلي 3
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كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة رانيا يوسف، بانتهاء ونجاح الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، ونشرت صور جديدة من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت رانيا في الصور مع عدد من أبطال وفريق عمل المسلسل، منهم الفنان ماجد الكدواني، إلى جانب صورة مع الفنانة سما إبراهيم والفنانة الشابة رنا رئيس أثناء التحضير لإحدى الحلقات وكتبت رانيا: "شكرًا لأسرة موضوع عائلي".

وتدور أحداث مسلسل "موضوع عائلي 3" حول إبراهيم الذي يلجأ لطبيبة الأعصاب مريم بعد معاناته من مشكلة صحية خطيرة، بينما تتوطد علاقته مع خالد شقيق زوجته الراحلة، ويتعرض العمل أيضًا لعلاقة سارة وحسن بعد ارتباطهما.

وشارك في بطولة المسلسل كل من نور اللبنانية، طه دسوقي، محمد رضوان، محمد شاهين، ياسمينا العبد، جان رامز، محمد القس، تأليف كريم يوسف ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي.

يذكر أن، الفنانة رانيا يوسف تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "نص الشعب أسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

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رانيا يوسف مسلسل موضوع عائلي إنستجرام رانيا يوسف ماجد الكدواني
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