الخط الديواني المصري يزين معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ"وحي القلم"

كتبت- منى الموجي:

احتفل الفنان سعد غزال بتوقيع كتابه "وحي القلم" اليوم الخميس 30 يناير في معرض القاهرة الدولي للكتاب بقاعة حفلات التوقيع بلازا (١) بمركز مصر للمعارض الدولية.

وشهد حفل التوقيع حضور عدد كبير من محبي وعاشقي الخط الديواني المصري، وعبر سعد غزال عن فخره واعتزازه بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بموسوعته الفنية "وحي القلم" التي تعبر عن مدى عشقه للخط الديواني الملكي، وتوجه بالشكر لجميع الحاضرين.

يعبر الخط العربي عن هويتنا العربية والإسلامية، والخط الديواني هو أرقى أنواع الخطوط العربية، المعتمد رسمياً منذ عام ٨٥٧ هجرياً، والذي كان مخصصا لكتابات الإنعامات والبراءات السلطانية، وأوامر الديوان.

وضعت قواعد الخط الديواني الملكي بيد الفنان إبراهيم منيف في حقبة السلطان محمد الفاتح، ثم جاء الفنان مصطفى غزلان ليضع قواعده في البلاد العربية ويقوم بتجميله، حتى أنه سمي بالخط الغزلاني.

ويستكمل الفنان سعد غزال المشوار بأنامله التي أضافت إلى الديواني جمالاً فوق جماله، بابتكار تكوينات زخرفية فريدة لم يسبقه إليها أحد، جمعها في كتابه الجديد "من وحي القلم" ليسطر بقلمه قواعد وتشريح الخط الديواني المصري في مدرسة سعد غزال.