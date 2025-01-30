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تركي آل الشيخ يكشف عن إعلان مسرحية "المجانين" استعدادًا لعرضها في "موسم الرياض

05:49 م الخميس 30 يناير 2025
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    الفنان علاء مرسي
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    كواليس مسرحية المجانين في موسم الرياض
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    فريق عمل مسرحية المجانين
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    محمد هنيدي من كواليس مسرحية المجانين
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    محمد هنيدي يروج لمسرحية المجانين
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    كواليس مسرحية المجانين
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كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الإعلان الرسمي لمسرحية "المجانين" بطولة النجم محمد هنيدي، إخراج خالد جلال، استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 31 يناير وحتى 4 فبراير المقبل.

ونشر تركي الإعلان عبر حسابه الرسمي على "X"، وظهر خلاله عدد من أبطال المسرحية على رأسهم الفنان محمد هنيدي، وكشفوا عن الشخصيات التي يجسدونها ضمن أحداث المسرحية، إذ يجسد العديد منهم شخصيات تاريخية وخيالية بطريقة كوميدية، وكتب تركي: "جاهزين؟، مسرحية المجانين من بطولة الفنان الكبير محمد هنيدي ومجموعة من النجوم على مسرح محمد العلي 31 يناير- 4 فبراير".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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