"القاهرة الدولي للكتاب" يحتفي بمئوية شكري سرحان بحضور المتحدث باسم أسرته

كتب- مروان الطيب:

كشف محسن سرحان، المتحدث باسم أسرة الفنان الراحل شكري سرحان، عن رأيه في انتقاد بعض الفنانين مسيرة الفنان الراحل شكري سرحان، وذلك خلال حضوره ندوة "مئوية ميلاد الفنان شكري سرحان"، التي أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح سرحان أن النقد وتقييم الفنانين هي مهنة النقاد، وما تعرض له الراحل شكري سرحان لا يجوز، كونه فنان حقيقي وكان خريج الدفعة الأولى من المعهد وتقدم مع ألفين طالب ونجح 20 فقط من ضمنهم شكري".

مؤكدًا، أنه لا يجوز تقييم الفنانين الكبار من شخص في بداية مشواره بالتمثيل، ولابد أن يأتي تقييم فنان في حجم شكري سرحان من ناقد كبير".

وكان للناقد الفني عصام زكريا تعليقًا على حديثه وقال: "أي نقد لا يقلل من قيمة الرموز والقامات الفنية، والنقد شيء طبيعي والتقدير بيخضع للذوق الشخصي بشكل كبير وطبيعي يوجد آراء مختلفة وفن التمثيل له أكثر من مدرسة".

وتعرض الفنان الراحل شكري سرحان، لانتقادات من قبل الفنان عمر متولي خلال حواره مع الفنان أحمد فتحي، في برنامج "ليك لوك" على موقع "يوتيوب"، وقال إن الفنان شكري سرحان، نال نجومية، تفوق حجم موهبته، وهو ما أثار غضب أسرة الفنان الراحل، وأصدرت بيانًا هاجمت خلاله تصريحات عمر، إلى أن تدخل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لإنهاء الخلاف.

رحل الفنان الكبير، شكري سرحان عن عالمنا يوم 19 مارس عام 1997، وترك وراءه إرثًا فنيًا تعاون خلاله مع أهم نجوم السينما والدراما التليفزيونية، وكان عمله الأخير مسلسل بعنوان "الدمنهوري وشريكه" عام 1995.

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