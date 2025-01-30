أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في عمان يوم 9 مايو
كتبت- سهيلة أسامة:
تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي، والذي سيُقام على مسرح مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يوم 9 مايو المُقبل.
ونشرت الجهة المنظمة البوستر الدعائي الخاص بالحفل، على موقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: "صوت مصر أنغام في ليلة استثنائية بعمان، استعدوا لحفل مميز على مسرح مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يوم 9 مايو".
يذكر أن النجمة أنغام أطلقت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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