خاص| حفل وهمي ل تامر حسني يثير أزمة في تونس

كتب- مصطفى حمزة:

أصدرت أوبرا تونس، بيان تحذيري بشأن إقامة النجم تامر حسني، حفل غنائي بها يوم 13 فبراير المقبل.

مؤسسة أوبرا تونس، في بيان حصل عليه "مصراوي"، حذرت من التعامل مع الدعاية التي تخص الحفل المعلن عن قيام النجم تامر حسني بإحياءه، مؤكدة عدم وجود أي علاقة لها بالحفل.

ومن جانبه قال ماهر همامي "نقيب نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة بتونس": "الحفل المعلن عن أقامته في دار أوبرا تونس، ويحييه النجم تامر حسني، ماهو إلا حفل وهمي".

النجم تامر حسني، يستعد لتقديم حفل لطلبة جامعات عين شمس وحلوان، في فاميلي بارك ، يوم 14 فبراير المقبل.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 500، و 800، و 1300، و 3000 جنيه.

النجم تامر حسني، طرح مؤخرا بمشاركة المطرب رامي صبري، كليب أغنية كليب "فعلا مبيتنسيش"، الذي يتصدر المركز الأول في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثررواجا، مع وصول عدد مشاهداته إلى ما يزيد عن 3 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناة المطرب تامر حسني في موقع يوتيوب.

الأغنية كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.