حسين فهمي: تزوجت 5 مرات بس وانفصالي عن ميرفت أمين تم لهذا السبب

كتب-مصطفى حمزة:

أكد النجم حسين فهمي، خوضه تجربة الزواج، 5 مرات فقط وليس 6 زيجات، كما يتردد

النجم حسين فهمي، خلال ظهوره في برنامج "جعفر توك"، قال: "تزوجت ٥ مرات، وتم حساب السادسة بالخطأ، لأنها كانت في مرحلة الخطوبة ".

وعن انفصاله عن الفنانة ميرفت أمين بعد زواج دام 12 عام، قال: "الانفصال حدث بسبب اختلاف وجهات النظر ".

وفي حديثه عن زواج ابنته، قال النجم الكبير: "فرحت لما بنتي قالت لي بحب، لكن كنت عارف إنها تجربة مش ناجحة، لحظة ما بنتي جت قالت لي بحب كنت سعيد جدًا، قلت لها ده إحساس جميل إنك تقدري تحبي".

وأضاف: "جت قالت لي بحب شخص معين قلت لها، أنا مش موافق لأنه محستش إنه هيسعدها ولا هيهتم بيها، نصحتها لكن هي صممت فسيبتها تخوض التجربة، وقلت لها هتتحملي مسؤولية قراراتك، اتضايقت جدًا لما صممت بس مقدرتش أقولها لا، حصل الانفصال وأنا اللي تحملت النتائج".

النجم حسين فهمي، انضم إلى فريق مسلسل "كامل العدد"، في موسمه الثالث، والمقرر عرضه في رمضان 2025، ويضم العمل النجمة دينا الشربيني، والنجم شريف سلامة