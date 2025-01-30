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بالفيديو.. يارا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

03:43 م الخميس 30 يناير 2025

يارا

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية يارا متابعيها عبر السوشيال ميديا بمقطع فيديو من أحدث ظهور لها.

ونشرت يارا الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ملائكية، مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين كالتالي: "فستان تحفة فنية، تجنني، قمر بجد، أنيقة، ياروحي عالجمال، الله يحرسك حبيبتي".

يذكر أن الفنانة يارا طرحت مؤخرًا أغنية "طالبك بالله"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.

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