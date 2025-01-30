بالصور.. أحمد حلمي ينشر صورًا من كواليس مسرحية "بني آدم"

كتبت: نوران أسامة

شارك الفنان أحمد حلمي متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصور من كواليس مسرحية "بني آدم"، التي لاقت إعجاب جمهوره.

ونشر حلمي الصور عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهر بملابس الشخصية التي يقدمها في المسرحية.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي يعرض له حاليًا مسرحية "بني آدم" والتي تعرض في مسرح بكر الشدي، في الفترة من 26 يناير حتى 1 فبراير، وشاركه البطولة ، حمدي الميرغني، إيمان السيد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

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