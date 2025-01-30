إعلان

بالصور.. أحمد حلمي ينشر صورًا من كواليس مسرحية "بني آدم"

02:34 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحمد حلمي
  • عرض 3 صورة
    أحمد حلمي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت: نوران أسامة

شارك الفنان أحمد حلمي متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصور من كواليس مسرحية "بني آدم"، التي لاقت إعجاب جمهوره.

ونشر حلمي الصور عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهر بملابس الشخصية التي يقدمها في المسرحية.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي يعرض له حاليًا مسرحية "بني آدم" والتي تعرض في مسرح بكر الشدي، في الفترة من 26 يناير حتى 1 فبراير، وشاركه البطولة ، حمدي الميرغني، إيمان السيد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

اقرأ ايضًا:

بعد الحكم عليها بالحبس 3 سنوات.. منى فاروق تتصدر تريند جوجل

محمد رمضان: "اتعلمت من أبويا وأمي أنه ثقة في الله نجاح"

أول تعليق من ليلى عز العرب بعد تعرضها لحادث سير بسيارتها

كواليس الاستعداد لحفل آمال ماهر بمنطقة الأهرامات

أحمد حلمي مسرحية بني آدم الفنان أحمد حلمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تظهر بعد قليل.. رابط الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل بالقاهرة
ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية