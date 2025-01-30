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بإطلالة أنيقة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

02:34 م الخميس 30 يناير 2025

الفنانة درة

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كتبت: نوران أسامة

شاركت الفنانة درة متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور لها، لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها.

ونشرت درة الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بدلة تتكون من جيبة قصيرة وجاكيت باللونين الأبيض والأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "ما شاء الله زي القمر، قمر يا دودو، يسلم لنا هذا الجمال، جميلة والله، هو فيه حلاوة كده، قمة الجمال والأناقة والشياكة".

يذكر أن، آخر أعمال درة فيلم "وين صرنا" من إخراجها وإنتاجها.

فيلم "وين صرنا" يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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الفنانة درة إطلالة درة
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