حنان مطاوع تنشر صورة من أحدث ظهور لها.. (صورة)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها، صورة جديدة من أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "مطاوع" الصورة من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "صباح الخير .. يارب يومكم جميل مليان خير ورزق وسعادة، بحبكم من قلبي".

وتقدم حنان مطاوع بمسلسل "صفحة بيضا" شخصية تدعى "ضي" تتورط في كثير من الصراعات التي تجعل الأحداث تتصاعد.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، إذ يتناول قصة دكتورة جامعية تتهم ظلمًا في قضية قتل، وتتوالى معها المواقف والأزمات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

مسلسل "صفحة بيضا" بطولة حنان مطاوع، أحمد الرافعي، عمر الشناوي، ميم جمال، كريم عبدالخالق، سامي الشيخ، حنان يوسف، أحمد مجدي، ونور محمود، حسن العدل، ومن تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

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