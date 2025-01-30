أول تعليق من زوج نانسي عجرم بعد أنباء طلاقهما

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الدكتور فادي الهاشم، رسالة لمتابعيه، بعد أن تداول أنباء حول انفصاله عن زوجته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وكتب فادي الهاشم عبر حسابه على موقع إنستجرام: "قراءة تعليقاتكم ممتعة للغاية، سأستمر في ذلك من الآن. أرى أن 99.9% منها إيجابية، وأنا أفهم تمامًا السبب، ليس لأنكم تحبونني أنا أو زوجتي، بل لأنكم كائنات مستنيرة تفيض بالحب، لديكم سلام داخلي وترون الخير في الناس. أنا مؤمن بشدة أنكم جميعًا رائعون".

وتابع: "أما القلة القليلة الذين ينتقدون بشراسة ويدافعون عن اللصوص والمعتدين والمجرمين، فأنا أشفق عليهم، إنهم يعيشون في عالم من الخوف والظلام، مليء بالكراهية والإنكار، كلماتهم تعكس نظرتهم للعالم وربما كيف يُعاملون هم أنفسهم، لذا، أطلب بلطف من الأرواح الرائعة والمحبة التي تشكل 99.9% من المعلقين ألا يردوا على عدوانهم، بل أن يظهروا التعاطف بدلاً من ذلك، من الواضح أن هؤلاء الأشخاص يعيشون بالفعل في قدر كافي من البؤس".

يذكر أن، نانسي عجرم، أحيت مؤخرا في 3 يناير حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2008 تزوجت نانسي عجرم زواجا مدنيا من طبيب الأسنان فادي الهاشم في قبرص. وأنجبت ابنتها الأولى "ميلا" في 16 مايو 2009، وغنت لها أغنية بعنوان "يا رب تكبر ميلا"، وفي 23 أبريل 2011 أنجبت ابنتها الثانية "إيلا"، وأصدرت أغنية بعنوان "حضري لعبك" في يوم ميلادها. وفي 30 يناير 2019 أنجبت ابنتها الثالثة "ليا"، وغنت لها أغنية بعنوان "ليا".

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