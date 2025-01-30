كواليس الاستعداد لحفل آمال ماهر بمنطقة الأهرامات

كتب-مصطفى حمزة:

تحت عنوان "ملكة الغناء العربي"، كشفت الجهة المنظمة لحفل المطربة آمال ماهر، عن بوسترات حفلها المقرر إقامته على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، في فبراير المقبل.

وعن تفصيل أعداد الحفل، تحدث معتصم إبراهيم "من منظمي الحفل" لـ"مصراوي"، وقال: "الحفل المقرر إقامته يوم 20 فبراير المقبل، له أهمية على عدة مستويات، أولآ تقدمه آمال ماهر، بمكانتها الكبيرة في عالم الطرب المصري والعربي، وفي مكان فريد من نوعه، ولها جمالياته الساحرة، وهو الصوت و لضوء، ولهذا بدأنا الإعداد لتقديمه بتجهيزات تليق بهذا كله".

وتابع: "التخطيط للحفل، بدأ من فترة، والتجهيزات الفعلية، تتم منذ أسبوعين، وخاصة مع التجاوب الجميل الذي نجده من المطربة آمال ماهر".

معتصم، أضاف: "من المقرر أن تقدم المطربة أمال ماهر، في الحفل، مجموعة من أروع أغانيها، بمصاحبة أوركسترا بقيادة المايسترو الكبير وليد فايد".

حفل المطربة أمال ماهر طرحت تذاكره للحجز إلكترونيا، وجائت كالتالي، 2000 ، و 3000 ، و 4000 ، و6000، و 8000 جنيه.

وللطاولات، الطاولة 8 أفراد، الفرد 10000 جنيه، ولاونج خاص يضم7 أفراد بلغت سعره 100 ألف جنيه.

المطربة آمال ماهر، من المقرر أن تشارك في فعاليات مهرجان ربيع الثقافة المقام في البحرين، وتقوم بإحياء الحفل المقام على المسرح الوطني، يوم 13 فبراير.