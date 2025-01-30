مريم أوزرلي تخطف قلوب متابعيها في أحدث جلسة تصوير

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "أوزرلي" الصور من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

يُذكر أن مريم أوزرلي عُرفت باسم "السلطانة هُيام" من خلال مسلسل "حريم السلطان"، الذي حقق لها شهرة كبيرة عربيًا. وشاركت مريم في ثلاثة أجزاء من المسلسل، لكنها لم تستكمل دورها في الجزء الرابع بسبب حملها في طفلتها الأولى لارا. وبعد ذلك، ظهرت في عدة أعمال قبل أن تغيب عن الشاشات منذ فترة.

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