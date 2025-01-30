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سلمى أبو ضيف ترزق بمولودتها الأولى "صوفيا"

12:03 م الخميس 30 يناير 2025

سلمى أبو ضيف

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كتبت- نوران أسامة:

رزقت الفنانة سلمى أبو ضيف بمولودتها الأولى "صوفيا".

وأعادت سلمى نشر صورة تهنئة من إحدى صديقاتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "أنا متحمسة للغاية لانضمام صوفيا، وأهلًا وسهلًا بكم في أعنف رحلة قطار ملاهي على وجه الأرض".

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف احتفلت بحفل زفافها في يونيو الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء.

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