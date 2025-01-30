مي فاروق تروج لألبومها الجديد "تاريخي"

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة مي فاروق لطرح ألبومها الجديد، والذي يحمل اسم "تاريخي".

ونشرت مي البوستر الدعائي للألبوم من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "قريبًا ألبوم تاريخي".

يُذكر أن مي فاروق احتفلت بزفافها على الفنان محمد العمروسي يوم 2 يناير 2025، وسط حضور عدد من النجوم. وتُعد هذه الزيجة الثانية لها بعد زيجتها الأولى التي أنجبت منها ولدًا وبنتًا.

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