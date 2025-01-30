بعد الحكم عليها بالحبس 3 سنوات.. منى فاروق تتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة منى فاروق تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس الأربعاء بمعاقبتها بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وسبق وكشفت منى فاروق عن حالتها الصحية عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت وهى على أجهزة التنفس الصناعي وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية، كشفت أن سببها هو استخدامها لحقن تخسيس، ما تسبب لها في شلل مؤقت بالجهاز الهضمي.

يذكر أن منى فاروق شاركت في أكثر من عمل درامي، كان آخرها مسلسل "أيام" مع حورية فرغلي، شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربي، تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

اقرأ أيضًا:

شادي شامل لمصراوي: متضامن مع أحمد سعد ضد التنمر

محمد رمضان: "اتعلمت من أبويا وأمي أنه ثقة في الله نجاح"