شادي شامل لمصراوي: متضامن مع أحمد سعد ضد التنمر

تبت- بسمة ثروت:

كشف الفنان شادي شامل عن تضامنه مع المطرب أحمد سعد ضد التنمر الذي تعرض له مؤخراً بسبب إطلالته بمهرجان Joy Awards.

وقال شادي شامل في تصريح خاص لمصراوي: "أحب المطرب أحمد سعد كثيراً، فهو فنان كبير، وصاحب صوت جميل، وأحب أغانيه الجميلة، و أحزنني التنمر الذي تعرض له بسبب إطلالته بمهرجان Joy Awards، وأتعاطف معه".

وأضاف: "أحمد سعد حر في اختياره لما يريد، والإطلالة الذي يحب الظهور بها، ولم أجد اللوك الذي ظهر به سيئاً للدرجة التي تدعو الناس للتنمر، ومن المفترض أن فكرة التنمر في حد ذاتها خاطئة، سواء كان على أحمد سعد أو على غيره".

من ناحية أخرى أوضح شادي شامل أنه يقضي حاليا أجازته السنوية بمصر، ويعود بعد اسبوعين إلى دبي التي يعيش فيها، وينشغل بمجال البيزنس الخاص به هناك.

يذكر أن آخر الأعمال المعروضة للفنان شادي شامل مسلسل"المرافعة" بطولة شيرين رضا، وباسم ياخور، وتأليف تامر عبد المنعم، وإخراج عمر الشيخ.