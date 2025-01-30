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15 صورة من عزاء والدة الفنان أحمد فهيم

01:41 ص الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    احمد فهيم وبشرى (1)
  • عرض 15 صورة
    احمد فهيم يتلقى واجب العزاء (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد أنور يشارك في العزاء
  • عرض 15 صورة
    احمد رزق يواسي احمد خالد صالح
  • عرض 15 صورة
    احمد داش في عزاء والدة احمد فهيم
  • عرض 15 صورة
    بشرى تواسي أسرة أحمد فهيم
  • عرض 15 صورة
    اسماعيل فرغلي في عزاء والدة احمد فهيم
  • عرض 15 صورة
    اشرف زكي في العزاء
  • عرض 15 صورة
    أحمد فهمي يقدم واجب العزاء
  • عرض 15 صورة
    احمد فهيم وبشرى
  • عرض 15 صورة
    احمد رزق وايهاب فهمي
  • عرض 15 صورة
    هاني مهنا يقدم واجب العزاء
  • عرض 15 صورة
    محمد محمود يقدم واجب العزاء
  • عرض 15 صورة
    بشرى في عزاء والدة أحمد فهيم
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كتب - معتز عباس:

أقيم عزاء والدة الفنان أحمد فهيم، في المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، التي توفيت أول أمس الثلاثاء، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة.

حرص على تقديم واجب العزاء عددًا من نجوم الفن، أبرزهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة، أحمد خالد صالح، هاني مهنا، أحمد فهمي، أحمد رزق، أحمد الشامي، محمد محمود، أحمد تهامي، بشرى، أحمد داش، والإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا، وغيرهم.

ورحلت عن عالمنا والدة الفنان أحمد فيهم، وشقيقة الفنان الراحل خالد صالح، بعد صراع مع المرض، حيث أقيمت صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بشبرامنت.

شهدت الجنازة توافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة والدة أحمد فهيم، أبرزهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، محمد لطفي، محمد أسامة "أوس أوس"، أحمد الشامي، سليمان عيد، إسماعيل فرغلي، أحمد خالد صالح، وغيرهم.

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