15 صورة من عزاء والدة الفنان أحمد فهيم

كتب - معتز عباس:

أقيم عزاء والدة الفنان أحمد فهيم، في المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، التي توفيت أول أمس الثلاثاء، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة.

حرص على تقديم واجب العزاء عددًا من نجوم الفن، أبرزهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة، أحمد خالد صالح، هاني مهنا، أحمد فهمي، أحمد رزق، أحمد الشامي، محمد محمود، أحمد تهامي، بشرى، أحمد داش، والإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا، وغيرهم.

ورحلت عن عالمنا والدة الفنان أحمد فيهم، وشقيقة الفنان الراحل خالد صالح، بعد صراع مع المرض، حيث أقيمت صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بشبرامنت.

شهدت الجنازة توافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة والدة أحمد فهيم، أبرزهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، محمد لطفي، محمد أسامة "أوس أوس"، أحمد الشامي، سليمان عيد، إسماعيل فرغلي، أحمد خالد صالح، وغيرهم.

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