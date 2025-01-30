محمد رمضان: "اتعلمت من أبويا وأمي أنه ثقة في الله نجاح"

كتب - معتز عباس:

قال الفنان محمد رمضان، إنه تعلم من والده والدته جملة "ثقة في الله نجاح".

وأضاف رمضان خلال لقائه بأحد برامج "البودكاست"، الذي يعرض على موقع "يوتيوب"، قائلًا: "كنت أقول لـ أمي ليه هيسيبوا كذا وياخدوني أنا، تقولي خليك واثق في ربنا معاك هو اللي خلقك وخلق الدنيا، زرعت جوايا كلمة دارجة في لساني زعلان فراح محبط يأس منتصر بقولها".

وأكمل: "عائلتي من أسرة بسيطة غنية في الأصول والقناعة والتربية، وأنا سعيد بيهم جدا وهما اللي شكلوني واتعلمت منهم كل حاجة".

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي جاء بعنوان "قطتي مابتخربش"، عبر منصة "أنغامي".

يذكر أن الفنان محمد رمضان كشف عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق: "رمضان يجمعنا".

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