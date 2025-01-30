قبل حفليها المرتقبين.. ماجدة الرومي تلتقي بوزير الثقافة العمانية (صور)

كتب- هاني صابر:

إلتقت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، بـ سعيد بن سلطان البوسعيد وكيل وزارة الثقافة العمانية عقب وصولها لسلطنة عُمان على هامش الحفلين المرتقبين لها.

ونشرت ماجدة، صورتين لها من اللقاء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استقبل سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل الوزارة للثقافة في مكتبه الفنانة اللبنانية القديرة السيدة ماجدة الرومي على هامش الحفلين المنتظرين في دار السلطنة العُمانية يومي 30 يناير والأول من فبراير.. تم خلال اللقاء بحث ومناقشة أوجه التعاون في المجال الفني والغنائي".

وكانت ماجدة الرومي، أعلنت في وقت سابق عن تأجيل حفلاتها في سلطنة عمان بسبب الأحداث التي جرت مؤخرا في لبنان.

ونشر حساب ماجدة، بيان صحفي، عبر حسابها على إنستجرام، جاء فيه: "لما كان الألم أكبر من أن يحتمل، والمأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر.. قررت السيدة ماجدة الرومي تأجيل حفلاتها التي كانت مقررة على جدول حفلات دار الأاوبرا السلطانية في سلطنة عمان بتاريخ 17 و18 و19 أكتوبر 2024".

وأضاف البيان: "متمنية أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون الله معنا ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، نستحقها ويستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام".

اقرأ أيضا:

رمضان 2025.. "المتحدة" تكشف عن الملصق الدعائي لمسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم

أحدث ظهور لـ حلا شيحة بـ "إطلالة شتوية".. والجمهور يغازلها