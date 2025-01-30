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محمد رمضان: "أخويا في الرضاعة مسيحي واسمه روماني"

12:46 ص الخميس 30 يناير 2025

محمد رمضان في برنامج بودكاست

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كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل عن حياته الشخصية أيام الطفولة، قبل دخوله مجال الفن والتمثيل.

وقال رمضان خلال لقائه بأحد برامج "البودكاست"، الذي يعرض على موقع "يوتيوب، إنه كان يقطن في منطقة "القصبجي" بمحافظة الجيزة، مضيفًا: "كنت ساكن في شارع فيه 10 بيوت، إحنا البيت المسلم الوحيد والشارع كله مسيحيين".

وأضاف: "أخويا في الرضاعة مسيحي واسمه رماني، وأنا 6 شهور أمي تعبت وكانت مامته يعني، فهو أخويا أخويا، لحد ثانوي بقول ده أخويا".

طرح الفنان محمد رمضان مؤخرًا، أحدث أعماله الغنائية، والتي جاء بعنوان "قطتي مابتخربش"، عبر منصة "أنغامي".

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