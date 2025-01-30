أول تعليق من ليلى عز العرب بعد تعرضها لحادث سير بسيارتها

كتب- هاني صابر:

تعرضت الفنانة ليلى عزالعرب، أمس الأربعاء، لحادث سير بسيارتها.

ونشرت ليلى، صورة لسيارتها بعد الحادث، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "الحمد لله على كل حال.. النهاردة حادثة بعربيتي وربنا لطف".

يذكر أن، ليلى عزالعرب تمتلك 142 عملا في رصيدها الفني، وهي من مواليد 20 يناير 1948.

وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية منها أفلام "أسماء، 30 فبراير، حماتي بتحبني، يوم مالوش لازمة، أبو شنب". كما نالت شعبية كبيرة في التليفزيون من خلال شخصية "سامانثا" في مسلسل "الكبير أوي".