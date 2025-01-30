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محمد رمضان: "أنا مابغنيش في أفراح حتى لو هاخد مليار دولار"

12:15 ص الخميس 30 يناير 2025

محمد رمضان

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كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد رمضان عن رأيه في إحياء الأفراح مثلما يفعل بعض المطربين الآخرين.

وقال "رمضان خلال لقائه بأحد برامج "البودكاست"، الذي يعرض على موقع "يوتيوب": "أنا مابغنيش في أفراح، لو هاخد مليار دولار ماغنيش في فرح".

وأضاف: "محمد رمضان شركة كبيرة، أنا أروح أتعزم في فرح ماشي، ولو أغنيتي اشتغلت هقوم أرقص مع العريس والعروسة، ده وضع أنا حطيت نفسي فيه واتعاملت بناء عليه، ودفعت ضرايب وعملت ماركتينج لمحمد رمضان".

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي جاء بعنوان "قطتي مابتخربش"، عبر منصة "أنغامي".

يذكر أن الفنان محمد رمضان كشف عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق: "رمضان يجمعنا".

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محمد رمضان يمتنع عن إحياء الأفراح محمد رمضان ببرامج البودكاست الفنان محمد رمضان محمد رمضان شركة كبيرة
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