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"مش غرور ولا تكبر لكن أنا براند".. محمد رمضان يكشف سبب تقديمه أغنية "نمبر وان"

12:12 ص الخميس 30 يناير 2025

الفنان محمد رمضان

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كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد رمضان عن أسباب التفكير في تحضير وتسجيل أغنية "نمبر وان".

وقال رمضان في لقائه بأحد برامج "البودكاست"، الذي يعرض على موقع "يوتيوب": "أنا تعاملت مع نفسي كبراند أنا شركة كبيرة اسمها محمد رمضان، فيها قسم اسمه الماركتينج، قام طلع له فكرة قدمها للمغني اللي هو اسمه محمد رمضان، قاله عايزك تعملي إعلان باسم محمد رمضان، وعملنا أغنية نمبر وان وربطناها بمحمد رمضان".

وأضاف: "يبقى كل ما حد يفتكر نمبر وان لازم يفتكر رمضان، فالماركتينج قال لنفسي والله فكرة حلوة، واستغلينا الممثل محمد رمضان إنه يجذب الجمهور ويبقى معانا في نفس الكليب".

وتابع: "أنا تعاملت مع محمد رمضان براند مش غرور ولا تكبر".

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي جاء بعنوان "قطتي مابتخربش"، عبر منصة "أنغامي".

يذكر أن الفنان محمد رمضان كشف عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق: "رمضان يجمعنا".

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الفنان محمد رمضان محمد رمضان ببرامج البودكاست محمد رمضان عن سبب تسجيل نمبر وان محمد رمضان براند
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