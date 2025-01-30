حدث بالفن| وفاة فنان والأيام الأخيرة للحلفاوي قبل رحيله وتفاصيل الأزمة الصحية لـ أحمد فهمي
12:05 ص الخميس 30 يناير 2025
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان مصطفى الصغير، خالد الحلفاوي يروى كواليس آخر لحظات والده قبل رحيله، أحمد فهمي يكشف تفاصيل أزمته الصحية وخضوعه لعملية قلب مفتوح، رامز جلال يتوعد أحمد حلمي ماذا حدث؟، محمد رمضان يعلق على فيديو خالد سرحان مع "Chat GPT"، وغيرها من الأخبار.
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