إعلان

حدث بالفن| وفاة فنان والأيام الأخيرة للحلفاوي قبل رحيله وتفاصيل الأزمة الصحية لـ أحمد فهمي

12:05 ص الخميس 30 يناير 2025
حدث بالفن| وفاة فنان والأيام الأخيرة للحلفاوي قبل رحيله وتفاصيل الأزمة الصحية لـ أحمد فهمي

النشرة الفنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان مصطفى الصغير، خالد الحلفاوي يروى كواليس آخر لحظات والده قبل رحيله، أحمد فهمي يكشف تفاصيل أزمته الصحية وخضوعه لعملية قلب مفتوح، رامز جلال يتوعد أحمد حلمي ماذا حدث؟، محمد رمضان يعلق على فيديو خالد سرحان مع "Chat GPT"، وغيرها من الأخبار.

محمد رمضان رامز جلال أحمد حلمي هدى المفتي هنا الزاهد نشوى مصطفى خالد الحلفاوي أحمد فهمي العتاولة 2 وفاة الفنان مصطفى الصغير النشرة الفنية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خالد سرحان يرد على تعليق محمد رمضان عنه بسبب "Chat GPT"

إعلان

إعلان

إعلان

شبورة والحرارة تصل لـ9 مئوية بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدا
سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين