أحمد حلمي ينشر صورًا جديدة من مسرحية "بني آدم".. ومنى زكي تعلق

كتب - معتز عباس:

شارك النجم أحمد حلمي جمهوره، صورًا جديدة من أحداث مسرحية "بني آدم" والتي تعرض في مسرح بكر الشدي، في الفترة من 26 يناير حتى 1 فبراير.

ونشر حلمي الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "من عرض مسرحية بني آدم ومازال العرض مستمر".

وظهر في الصور أبطال مسرحية "بني آدم"، وهم حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، أحمد الرافعي، ياسمينا العبد، إيمان السيد، إذ تفاعلت الفنانة منى زكي مع أبطال المسرحية.

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

مسرحية "بني آدم" بطولة أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السيد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

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