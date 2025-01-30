نرمين الفقي مع كلبها ونادين نسيب نجيم بدون مكياج.. 10لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

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أحمد حلمي ينشر صورًا جديدة من مسرحية "بني آدم".. ومنى زكي تعلق

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم بدون مكياج، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

سيد رجب

شارك الفنان سيد رجب، متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام، وظهر خلالها مع أحمد عز وكريم عبد العزيز، وعلق: "لا تحتاج إلى تعليق".

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع كلبها.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية.

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم بدون مكياج، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها، صورة لها من كواليس مسرحية "المجانين"، وظهرت خلالها مع فريق العمل، وذلك من خلال حسابها على موقع "إنستجرام".

هند عبدالحليم

شاركت الفنانة هند عبدالحليم، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملامح هادئة.

يسرا

ظهرت الفنانة يسرا مع مصمم الأزياء الفرنسي ستيفان رولاند، خلال تواجدها في عرض الأزياء الخاص به، وشاركت متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

عاصي الحلاني

شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X".