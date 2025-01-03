حورية فرغلي تكشف حقيقة ارتباطها بـ"ميدو فايد"

كتب – مؤمن سعد

كشفت الفنانة حورية فرغلي حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ارتباطها بالفنان الشاب ميدو فايد.

وردت حورية بطريقة ساخرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة نخلة ببرنامج "آخر اليوم"، على قناة "هي": "العيال اللي خلفتهم من ميدو مطلعين عيني".

وأضافت: "العلاقة بيني وبين ميدو مش علاقة حب الراجل للست، إحنا أكتر من الأخوات، وميدو بيخاف عليا كتير".

وعلقت سارة نخلة: هو مين مبيحبش حورية فرغلي، كلنا بنحبك ومنتظرينك ترجعي تاني وتعملي عمل يكسر الدنيا زي ساحرة الجنوب.

من ناحية أخرى نشرت حورية، مؤخراً، ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مشهد شهير للفنانة فيفي عبدة، في مسلسل "الحقيقة والسراب"، وهي تتحدث مع مي عز الدين وأحمد زاهر وطارق لطفي، قائلة: "أنا هتجوز".

وتشارك حورية فرغلي بطولة فيلم "المدرسة"، والذي يضم عدد من الفنانين، أبرزهم إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبدالمنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة، وعدد من النجوم الشباب أبرزهم مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، سيناريو محمد شعبان، وإخراج محمد جمال الحديني.