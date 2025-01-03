بالصور.. أحمد العوضي داخل كواليس مسلسله الجديد "فهد البطل"

كتب-مؤمن سعد:

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "فهد البطل"، والذي من المنتظر عرضه في موسم رمضان 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "آراب وود" على إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة لكواليس المسلسل وعلقت عليها: "يستمر النجم أحمد العوضي في تصوير مسلسله (فهد البطل)، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، المسلسل من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي في مدينة سمالوط بالمنيا.

ويضم العمل مجموعة من النجوم بجانب أحمد العوضي، أبرزهم ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، نسرين أمين، أحمد عبد العزيز، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، عايدة رياض، صفوة، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

من ناحية أخرى قام أحمد العوضي باختيار أسماء الفائزين في المسابقة التي أطلقها لجمهوره عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، وكانت عن عنوان مسلسله الجديد، والذي شارك فيها أكثر من 4 مليون من المتابعين لصفحته، وعبر عن سعادته الكبيرة باهتمام الجمهور بالمشاركة في المسابقة.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية كانت مسلسل "حق عرب"، والذي عرض بموسم رمضان الماضي وحصل العوضي من خلاله على عدد من الجوائز.