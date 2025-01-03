ليلى أحمد زاهر: "عايزة أكون عائلة في سن صغيرة وخطيبي محترم"

كتب-مؤمن سعد:

أكدت الفنانة ليلى أحمد زاهر عشقها لجو الأسرة والعائلة، وأن لديها حلم بالارتباط والإنجاب في سن صغيرة، وتتمنى أن تكون أم ولديها أبناء تقوم بتربيتهم ورعايتهم.

وتحدثت ليلى زاهر خلال لقاء بودكاست كلام عائلي مع الفنان صدقي صخر، قائلة: بابا وماما أتجوزوا صغيرين أوي، وبحس أن الزمن بيتكرر لأن أنا وهشام صغيرين، وعجبني الموضوع دة لأني عايزة أكون عيلة وأجيب أولاد وهو كده برضه، وأكون ماما صغيرة وكيوت كده.

وأضافت: بقدس شهر رمضان لأنه يمثل لي العائلة وتجمع الأسرة على السفرة، إلا لو بصور ووقتها بشعر بالزعل لأني بفطر لوحدي، أنا مش من الناس اللي بتقول مش عايزة أبوظ جسمي وعايزة أحافظ على رشاقتي، كله بيبوظ في الآخر.

كما تحدثت ليلى عن خطيبها المنتج والفنان هشام جمال، قائلة: "لما بتلاقي حد خايف عليك بجد من قلبه، وباصص لك من نظرة معينة ومحترم أوي وبيحافظ عليك زي ما أبوك طول عمره وعاش حياته كلها واشتغل وتعب علشان يحافظ عليك، ولما تلاقي حد بيشكل لك الأمان في الحياة، فخلاص مش عايزة حاجة تاني، وعلشان كدة طول الوقت بكون مطمنة بوجوده، فهو مصدر الأمان وحاجة مهمة جداً بالنسبة لي، بحترم علاقتنا ودائماً بكون عايزة أحافظ عليها".

الجدير بالذكر أن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عرض بموسم رمضان الماضي هو أخر أعمال ليلى أحمد زاهر، بالدراما التلفزيونية، وشاركها بطولته كل من سلمى أبوضيف، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، إسلام إبراهيم، وهو من تأليف سمر طاهر، وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.