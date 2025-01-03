هبة مجدي ضيفة شرف حلقة الليلة من مسلسل "ساعته وتاريخه"

كتب- مروان الطيب:

كشفت قناة "dmc" عن مشاركة الفنان هبة مجدي كضيف شرف، فى حلقة الليلة من مسلسل "ساعته وتاريخه" بعنوان "شهادة حق".

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "dmc" على "إنستجرام"، الملصق الدعائي الخاص بالحلقة وكتبت: "النجمة هبة مجدي ضيف شرف حلقة اليوم من مسلسل ساعته وتاريخه بمشاركة مواهب برنامج (كاستنج): دنيا نعمان وسيف محسن وميشيل مساك وأحمد أسامة وإسلام خالد، شهادة حق من إخراج عمرو موسى، الليلة 10 مساء على dmc".

وتدور أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه" في إطار من الجريمة والتشويق، حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم: هبة مجدي، أحمد صيام، محمد شاهين، مايان السيد، محمود السراج، خالد كمال، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

يذكر أن الفنانة هبة مجدي تشارك بالجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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