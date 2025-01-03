تعليق جديد من محمد العمروسي بعد حفل زفافه على مي فاروق

كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان محمد العمروسي، رسالة شكر وتقدير لكل من شاركه فرحته بالزواج من الفنانة مي فاروق، بحفل الزفاف الذي أقيم أمس الخميس بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

ونشر العمروسي صورة من حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "من قلوبنا بنقول شكرًا لكل شخص شاركنا أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا كان أكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودي حاجة عمرها ما تتقدر بثمن، كل ابتسامة، كل كلمة حلوة، وكل دعوة من القلب لمستنا وأسعدتنا أكتر مما تتخيلوا، فرحتنا كانت مكتملة بوجودكم معانا، وربنا ما يحرمنا من قلوبكم الطيبة ولا محبتكم ولا دعواتكم".

وشهد حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي، حضور عدد كبير من النجوم وهم الفنان أشرف زكي، الإعلامي تامر أمين، الفنان مصطفى أبو سريع، المنتج محمد العدل، الفنان شريف منير، المخرج هاني لاشين، الشاعر عزيز الشافعي، الفنانة ميرهان حسين، الفنان حمزة العيلي، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروسين.

واحتفلت الفنانة مي فاروق بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024، في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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