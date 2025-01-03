محمد هنيدي يكشف مصير الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق"

كتب- مروان الطيب:

تحدث نجم الكوميديا محمد هنيدي، عن مصير الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق" بعد تأجيله أكثر من مرة، حيث كان من المفترض مشاركته خلال الفترة الماضية، بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض 2018.

وحل هنيدي ضيفًا على برنامج "ET بالعربي"، وتحدث عن كواليس مسلسله "شهادة معاملة أطفال" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعلاقته بنجوم الوسط الفني.

وعن مصير مسلسل "أرض النفاق 2" قال: "أرض النفاق معايا وأنا بعشقه، وجيت في وقت قلت لهم يا جماعة لو اشتغلت في الدراما انا هعمل أرض النفاق، الحمد لله حبيتها جدًا ورد فعلها مع الناس كان جميل جدًا، معظم الشركات حابين ده أوي، بس عايزين حاجة جديدة دلوقتي، لكن لازم نعمل أرض النفاق وهو بيكتب لأن الناس حبوها، وممكن نلاقيه في رمضان وممكن خارج الموسم، واعمله 10 حبايات بنفكر له في أكتر من فكرة وأنه يتعمل كويس ان شاء الله".

وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة قال هنيدي: "فيه مسرحية المجانين هتعرض في موسم الرياض إن شاء الله أول فبراير، والسينما بعمل فيلم سينما حلو بس مش هقول عليه دلوقتي، وان شاء الله هروح أعمل فيلم في بالي والفيلم كله هناك، مش عشان بالي والتصوير، لأنه قصة حقيقية عندهم هناك، وإن شاء الله رايح أعملها، واحنا شغالين على مسرحية المجانين وخلصنا بروفات الساعة 4 الفجر، وكله بيجهز، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم".

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يذكر أن محمد هنيدي يشارك بفيلم "الجواهرجي" الذي يعود من خلاله للتعاون مع النجمة منى زكي بعد غياب، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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