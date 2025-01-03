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بالصور| رانيا منصور تستمتع بالأجواء الشتوية في الإسكندرية

06:32 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة رانيا منصور تستمتع بوقتها في الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور بإطلالة شتوية في الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور تستمتع بالأجواء الشتوية في الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور تستمتع بوقتها في الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    الفنانة رانيا منصور
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور تتجول في شوارع الإسكندرية
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كتب- مروان الطيب:
شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها ومتابعيها صورا من استمتاعها بالأجواء الشتوية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وظهرت رانيا منصور في الصور وهي تتجول بعدد من شوارع الإسكندرية، وفي صور أخرى برفقة ابنتها وكتبت: "بأيام البرد وأيام الشتي والرصيف بحيرة والشارع غريق، أجمل أيام حياتي قضيتها في إسكندرية، طفولتي والجامعة وأهلي وأصحابي وبيتنا القديم وصوت فيروز، ذكريات جميلة لا يمكن تتنسي، بحبك يا إسكندرية".

يذكر أن رانيا منصور تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

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شوارع الاسكندرية رانيا منصور نجوم الفن
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