بعد شائعات وجود خلاف بينهما.. ماذا قالت إيناس مكي عن شقيقها أحمد مكي؟

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة إيناس مكي، عن علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي، وعن صحة الشائعات التي طالتهما خلال الفترة الماضية، بوجود خلافات بينهما تمنعه من الاستعانة بها لتشاركه بطولة أعماله الفنية، وهو ما نفته.

وحلت إيناس مكي ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري، وتحدثت عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، والسبب وراء ابتعادها عن الساحة الفنية، وكواليس وأسرار تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

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وعن وجود خلافات مع شقيقها الفنان أحمد مكي قالت: "إشاعة إن فيه خناقة، وإن فيه بينا مشاكل الكلام ده مش مظبوط، يا أخوانا هو ضهري هو سندي هو أخويا، وأخويا مش مجبر أنه يشغلني، والناس بتفكر أن طالما كده يبقى فيه خناقة واحنا منطق الوساطة ده مش عندنا والله، ومش عارفة اذا كان ده عند كل الناس أو لأ، بس إحنا بطبيعتنا إن أنا مبتعداش حتة في حياته، وهو ميتعداش حتة في حياتي، والفكرة مش أنا وهو بس، إحنا الـ 5 إخوات كده".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة إيناس مكي كانت بفيلم "إتنين للإيجار" عام 2023.

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