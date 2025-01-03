محمد رمضان يعلن عن مفاجأة لجمهوره: "هتشوفوني في رمضان 2025"

كتب- مروان الطيب:

أعلن الفنان محمد رمضان، عن مفاجأة لجمهوره ومتابعيه، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام".

وحرص رمضان في بداية الفيديو على تهنئة جمهوره بالعام الجديد، وكشف عن العديد من المشاريع الفنية المقرر أن يشارك بها في 2025، منها عرض أحدث أعماله السينمائية "أسد".

وقال: "كل سنة وانتوا طيبين، وإن شاء الله سنة جميلة عليكوا، وتكون كلها أخبار حلوة واحتفالات ونجاحات، وتشوفوا أسد أخيرًا 2025، وتشوفوني في كوتشيلا إن شاء الله في 13 و20 أبريل، وفيه مفاجآت كتير أهمها أنكم هتشوفوني رمضان 2025، واستنوني يوم 18 يناير في السعودية، واحشني الجمهور السعودي، أشوفكم على خير".

وكشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "رمضان يجمعنا".

وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الفن، وهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

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