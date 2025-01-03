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جلسة تصوير رومانسية لـ سارة درزاوي في حفل زفافها

05:35 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الفنانة سارة درزاوي
  • عرض 11 صورة
    سارة درزاوي بفستان الزفاف
  • عرض 11 صورة
    جلسة تصوير رومانسية من حفل زفاف سارة درزاوي
  • عرض 11 صورة
    سارة درزاوي من جلسة تصوير على هامش حفل زفافها
  • عرض 11 صورة
    سارة درزاوي من كواليس حفل زفافها
  • عرض 11 صورة
    سارة درزاوي وزوجها
  • عرض 11 صورة
    سارة درزاوي تحتفل بدخول عش الزوجية
  • عرض 11 صورة
    جلسة تصوير رومانسية من كواليس حفل زفاف سارة درزاوي
  • عرض 11 صورة
    كواليس حفل زفاف سارة درزاوي
  • عرض 11 صورة
    سارة درزاوي
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كتب- مروان الطيب:
احتفلت الفنانة سارة درزاوي، أمس الخميس بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك في قلعة صلاح الدين، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني.

وخضعت سارة درزاوي برفقة زوجها لجلسة تصوير رومانسية ما بين الألوان والأبيض والأسود، وخطفت سارة الأنظار بفستان زفافها، وسط تهنئة محبيها ومتابعيها.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل الزفاف، وهم: أشرف عبدالباقي، مصطفى خاطر، حامد الشراب، مصطفى بسيط، توني ماهر، محمود الليثي، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية مع العروسين.

واحتفلت الفنانة سارة درزاوي بخطوبتها في شهر نوفمبر عام 2020، وكشفت وقتها عن صور من حفل الخطوبة الذي أقيم داخل منزلها، واقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، وعلقت: "أخيرًا عملتها، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه".

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سارة درزاوي قلعة صلاح الدين أشرف عبدالباقي
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