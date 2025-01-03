عمرو سلامة ينتهي من تصوير مسلسل "بريستيج": "الفركش عيد"

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير مسلسل "بريستيج"، وذلك عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام".

ونشر عمرو سلامة صورا من كواليس التصوير وكتب عليها: "الفركش عيد، وأحلى عيد، فركش تصوير مسلسل بريستيج، شكرًا لكل واحد اشتغل معانا لتحقيق الخيال إلى واقع، قريبًا على يانجو بلاي".

تدور أحداث مسلسل "بريستيج" في إطار من الجريمة، حول عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر أشخاص من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، وبينما يحاول الجميع الاحتماء من العاصفة، ينقطع التيار الكهربائي فجأة، ليكتشفوا أن أحدهم قد قتل، مع تصاعد التوترات، يدركون أن القاتل بينهم.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، معاذ نبيل، تأليف إنجي أبو السعود، إخراج عمرو سلامة.

وكانت أخر مشاركات المخرج عمرو سلامة بمسلسل "ساعته وتاريخه"، وشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية.

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