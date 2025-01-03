نجوم Mbc Talent في القائمة النهائية لجوائز Joy Awards 2025

كتبت- منى الموجي:

مع اقتراب موعد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في يناير 2025 في الرياض، أعلنت وكالة المواهب Mbc Talent عن وصول أربعة من نجومها إلى قائمة الترشيحات النهائية، وهم: إلهام علي، خيرية أبو لبن، رسيل العتيبي ومحمد الحربي.

ويحتل اسم الفنانة إلهام علي موقع الصدارة في التصفيات النهائية عن فئة "الممثلة المفضلة في الدراما "، وذلك عن دورها في مسلسل "سندس 2" الذي شكّل علامة فارقة في مسيرتها الفنية في العام 2024، وعلّقت على منصة أكس، قائلة: "للمرة الرابعة بفضل الله ثم محبتكم وصلنا للمرحلة النهائية في Joy Awards. أنتم مو بس محبين أو داعمين، أنتم عائلة أسأل الله أن يحفظها ويسعدها".

كما يبرز اسم الممثلة خيرية أبو لبن في التصفيات النهائية أيضاً ضمن فئة "الممثلة المفضلة في السينما"، وذلك عن دورها في فيلم "جرس إنذار" في شخصية أبلة عفاف. وأعربت خيرية أبو لبن عن سعادتها بالوصول إلى المرحلة النهائية عبر إنستجرام، قائلة: "الحمد لله بفضل لله ثم تصويتكم وصلنا للمرحلة النهائية في Joy Awards لأفضل ممثلة عن فئة السينما في فيلم جرس إنذار. تصويتكم في هذه المرحلة يعني لي الكثير من خلال تطبيق Joy Awards .سواءً الجائزة كانت من نصيبي أو لا، محبتكم وإيمانكم بي هو أجمل فوز."

وجاء ترشيح الممثلة الصاعدة رسيل العتيبي في القائمة النهائية لجوائز "Joy Awards" عن فئة "الوجه الجديد المفضّل"، وذلك عن دورها في مسلسل "سندس 2". ولفتت رسيل العتيبي الأنظار إلى موهبتها إلى جانب زميلها في المسلسل محمد الحربي الذي دخل اسمه أيضاً في التصفيات الأخيرة عن الفئة نفسها، وهو من الممثلين الواعدين الذين سجّلوا في سن مبكرة نجاحاً ملحوظاً في السينما والدراما.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز جوي أوردز- Joy Awards يُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 18 يناير 2025.