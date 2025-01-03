أول تعليق من سارة درزاوي نجمة مسرح مصر بعد حفل زفافها

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة سارة درزاوي احدى بطلات مسرح مصر بحفل زفافها، أمس الخميس في قلعة صلاح الدين، وسط حضور عدد من الفنانين والأهل والأصدقاء.

ونشرت سارة، صورا من حفل زفافها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " الحلم أصبح حقيقة".

وكان من أبرز حضور حفل زفاف سارة درزاوي أشرف عبدالباقي، مصطفى خاطر، حامد الشراب، مصطفى بسيط، محمود الليثي، توني ماهر، وغيرهم.

وكان أخر مشاركات سارة درزاوي بمسلسل "إكس لانس" بطولة محمد سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

يذكر أن، سارة درزاوي تشارك بفيلم "أسرة في بعضينا" بطولة هشام إسماعيل، مروة عبدالمنعم، إبرام سمير، ندى بسيوني، ميسرة، وغيرهم من الفنانين.

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