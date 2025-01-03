وفاء عامر تعتذر لـ مي فاروق والعمروسي وتكشف سبب غيابها عن زفافهما

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة وفاء عامر، اعتذارا للمطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي بسبب عدم حضورها حفل زفافهما.

ونشرت وفاء، صورة للعروسين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كان نفسي أكون موجودة بس ظروف السفر يا حلوين.. فرحانة بيكم ألف ألف مبروك.. السعادة لقلوبكم يا رب بحبكم".

واحتفلت مي فاروق بحفل زفافها على محمد العمروسي أمس الخميس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد عقد قران مي فاروق حضور ابنها مالك وابنتها، وسط تواجد عدد من الفنانين وأصدقاء العروسين.

وكانت مي فاروق احتفلت بخطوبتها على محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024 في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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