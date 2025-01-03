بـ"جيبة قصيرة"..أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور:"ملامحها أوروبية"(صور)

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "جيبة قصيرة"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ملامحها أوروبية، أحلى من شاكيرا، قمر، مش معقولة كدا، إيه العسل ده، جمالك وجمال ضحكتك".

يذكر أن آخر أعمال ميرنا جميل مشاركتها في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، وآخرين، وتأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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