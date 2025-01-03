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"كاجوال"..أحدث ظهور لـ أحمد حلمي في 2025 ومنى زكي تعلق

04:01 م الجمعة 03 يناير 2025

النجم أحمد حلمي

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كتب- هاني صابر:

شارك النجم أحمد حلمي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له في العام الجديد 2025.

ونشر حلمي، الصورة التي ظهر فيها بإطلالة كاجوال، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حتة".

وتفاعلت مع تدوينته زوجته النجمة منى زكي واكتفت بوضع إيموجي "قلوب".

وكان حلمي، كشف في وقت سابق عن تحضيره لعمل فني جديد من المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

يذكر أن، آخر أعمال أحمد حلمي مسرحية "تييت" التي عرضت في فبراير 2024 بالمملكة العربية السعودية، وتدور أحداثها حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره.

المسرحية بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وحمدي الميرغني ومحمد رضوان، وآخرين، ومن إخراج هشام عطوة.

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أحمد حلمي منى زكي نجوم الفن
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