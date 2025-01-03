أحمد الفيشاوي يعلق على تصريحات كزبرة: "بقالي 30 سنة في الشغلانة دي"

كتب- هاني صابر:

علق الفنان أحمد الفيشاوي، على التصريحات الأخيرة التي قالها مؤدي المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" عن رأيه ببعض الأمور الشخصية المتعلقة بحياته.

وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على إنستجرام: "بقالي٣٠ سنة في الشغلانة ومش عارف أقول الكلام ده.. يسلم فمك يا كزبرة".

وكان "كزبرة" قال في تصريحات سابقة: "اتعلمت من الماضي حاجات كتير هتخليني في المستقبل أعرف أحافظ على اختياراتي، ومحمد صلاح مشرفنا في العالم كله، وأفضل حب القلب عن حب العقل، وأحب البحر عن البسين، وأنا أحب السعادة أوي".

جدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي شارك في عام 2024 ببطولة أكثر من فيلم، منها "السيستم" و "بنقدر ظروفك".

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