لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أحمد الفيشاوي يعلق على تصريحات كزبرة: "بقالي 30 سنة في الشغلانة دي"

03:57 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    كزبرة
  • عرض 10 صورة
    كزبرة
  • عرض 10 صورة
    كزبرة وأسماء جلال
  • عرض 10 صورة
    كزبرة (2)
  • عرض 10 صورة
    كزبرة (1)
  • عرض 10 صورة
    كزبرة
  • عرض 10 صورة
    كزبرة ضحية رامز جلال
  • عرض 10 صورة
    كزبرة والهضبة وياسمين صبري.. نجوم الفن يسيطرون على إعلانات رمضان 2024
  • عرض 10 صورة
    كزبرة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

علق الفنان أحمد الفيشاوي، على التصريحات الأخيرة التي قالها مؤدي المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" عن رأيه ببعض الأمور الشخصية المتعلقة بحياته.

وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على إنستجرام: "بقالي٣٠ سنة في الشغلانة ومش عارف أقول الكلام ده.. يسلم فمك يا كزبرة".

وكان "كزبرة" قال في تصريحات سابقة: "اتعلمت من الماضي حاجات كتير هتخليني في المستقبل أعرف أحافظ على اختياراتي، ومحمد صلاح مشرفنا في العالم كله، وأفضل حب القلب عن حب العقل، وأحب البحر عن البسين، وأنا أحب السعادة أوي".

جدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي شارك في عام 2024 ببطولة أكثر من فيلم، منها "السيستم" و "بنقدر ظروفك".

اقرأ أيضا:

بـ"البيجامات".. إلهام شاهين تحتفل بحلول عام 2025 مع عائلتها والجمهور يعلق

أحمد الفيشاوي نجوم الفن كزبرة أحمد بحر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"كاجوال"..أحدث ظهور لـ أحمد حلمي في 2025 ومنى زكي تعلق

إعلان

إعلان