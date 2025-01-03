ميرهان حسين تنشر صورا من حفل زفاف مي فاروق وتوجه رسالة لها

أحمد الفيشاوي يعلق على تصريحات كزبرة: "بقالي 30 سنة في الشغلانة دي"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرهان حسين، صورا لها خلال حضورها حفل زفاف صديقتها المطربة مي فاروق، ووجهت رسالة لها.

ونشرت ميرهان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك يا أحلى عروسة.. ربنا يفرحك دايما".

واحتفلت مي فاروق بحفل زفافها على محمد العمروسي أمس الخميس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد عقد قران مي فاروق حضور ابنها مالك، وسط تواجد عدد من الفنانين وأصدقاء العروسين.

وكانت مي فاروق احتفلت بخطوبتها على محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024 في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

بـ"البيجامات".. إلهام شاهين تحتفل بحلول عام 2025 مع عائلتها والجمهور يعلق